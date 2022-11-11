عامل يتهم زوجة شقيقه بالتسبب في وفاته بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

وجه عامل اتهاما لزوجة شقيقه بالتسبب في وفاته في أطفيح، وبمواجهة الزوجة أنكرت الاتهام الموجه لها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا من عامل، اتهم فيه زوجة شقيقه المتوفى بالتسبب في وفاته، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

بمواجهة الزوجة أنكرت الاتهام المنسوب إليها، وذكرت أن سبب توجيه شقيق زوجها اتهاما لها، نتيجة خلافات بينهما، وقالت أن زوجها أصيب بوعكة صحية فارق إثرها الحياة، دون وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.