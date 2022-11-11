اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 12:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

عامل يتهم زوجة شقيقه بالتسبب في وفاته بأطفيح

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 12:04 ص
عامل يتهم زوجة شقيقه بالتسبب في وفاته بأطفيح متهم- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وجه عامل اتهاما لزوجة شقيقه بالتسبب في وفاته في أطفيح، وبمواجهة الزوجة أنكرت الاتهام الموجه لها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا من عامل، اتهم فيه زوجة شقيقه المتوفى بالتسبب في وفاته، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
 
بمواجهة الزوجة أنكرت الاتهام المنسوب إليها، وذكرت أن سبب توجيه شقيق زوجها اتهاما لها، نتيجة خلافات بينهما، وقالت أن زوجها أصيب بوعكة صحية فارق إثرها الحياة،  دون وجود شبهة جنائية. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

وفاة زوج

مركز أطفيح

خلافات أسرية

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة