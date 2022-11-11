طلاب جامعة القاهرة يعرضون أفكارهم وحلولهم المبتكرة لمشكلات المناخ بـCOP27

كتب محمد صبحى

تواصل جامعة القاهرة مشاركتها بفاعلية فى مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ COP27، حيث شارك وفد الجامعة فى محاضرة بعنوان: "الشباب والابتكار: طلاب الجامعات والعمل المناخي"، وذلك هامش الاحتفال يوم الشباب وجيل المستقبل بالمؤتمر، وبحضور ومشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و ليزلى ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مجموعة متميزة من طلاب جامعة القاهرة المشاركين فى نموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ استعرضوا خلال المحاضرة تجربتهم الناجحة ومدى استفادتهم من نموذج المحاكاة، كما استعرضوا بعض الأفكار والحلول المبتكرة لمشكلات المناخ، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بتنظيم نموذج محاكاة قمة المناخ للطلاب لتوسيع مداركهم حول مفاهيم التغيرات المناخية وإكسابهم الخبرات الإدارية والمهارات التفاوضية بما يؤهلهم للمشاركة بكفاءة فى المحافل الدولية واستيعاب القضايا العالمية التى تؤثر على مستقبل كوكب الأرض.

واستعرض الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة، دور الجامعة من خلال برامجها المختلفة فى تعزيز دور الشباب فى العمل المناخي، مشيرًا إلى إطلاق الجامعة للعديد من المبادرات والمسابقات ونماذج المحاكاة، فضلًا عن تنظيم الندوات وورش العمل التى تناولت مختلف القضايا ذات الصلة بالحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية والتكيف معها.