طقس مشمش معتدل على محافظة الدقهلية.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

ساد طقس مشمس جميع أرجاء محافظة الدقهلية، اليوم، الجمعة، وسجلت درجات الحرارة 27°.



وشهدت الشوارع والطرق الداخلية والخارجية بمحافظة الدقهلية، سيولة مرورية، وسط تواجد عدد من الكمائن الثابتة والمتحركة.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على كل الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سينا، وفرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على حلايب وشلاتين ومرسى علم.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة، الدقهلية العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، والقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.







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طقس الدقهلية اليوم (1)



طقس الدقهلية اليوم (2)



