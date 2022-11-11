طقس بورسعيد وبورفؤاد الآن.. شمس ساطعة على كافة الأنحاء.. صور

بورسعيد محمد فرج

رصدت "اليوم السابع" اليوم الجمعة، طقس خريفي معتدل الحرارة مشمس أغلب الأوقات على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وسط سيولة حركة السيارات بالشوارع والميادين.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط أمواج خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية .

ومن جهة أخرى، رصد" اليوم السابع" انتظام حركة المعديات التى تربط بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد لنقل المواطنين ذهاباً وإياباً ونقل زوارها من المحافظات المجاورة التى تتوافد خلال العطلة الأسبوعية لزيارة المعالم السياحية ببورفؤاد فى إطار سياحة اليوم الواحد.

ومن جهة أخرى، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كل الأنحاء.

ومن جانبها، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سينا، وفرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على حلايب وشلاتين ومرسى علم.

ومن جانبه، أعلن محافظ بورسعيد بأنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومجلس مدينة بورفؤاد، التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي، ومصارف توزيع المياه والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في كافة الشوارع لمنع حدوث أي أزمة فور تساقط الأمطار، مؤكدا أهمية التنسيق بين المرور والجهات التنفيذية، فيما يخص تطوير عدد من الشوارع الحيوية بالمحافظة، بما يمنع التكدس ويساهم فى تيسير الحركة المرورية.

من جهة أخرى، شدد محافظ بوىسعيد على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.