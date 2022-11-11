طقس الإسكندرية الآن.. هطول أمطار متوسطة على طريق محور المحمودية

الإسكندرية - فريق المحافظات

أعلنت شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، هطول أمطار متوسطة علي محور طريق المحمودية، مساء اليوم الجمعة، دون تراكم للمياه أو تعطيل للحركة المرورية.

ومن جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة قامت بأعمال تكثيف وتطهير لرفع المخلفات عن الشبكة، وكذلك انتشار السيارات للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية، طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى أن الشركة جاهزة للتعامل مع الأمطار علي مدار الساعة للتعامل مع هطول الأمطار.

وشدد نافع، علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة ومحافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



الامطار



امطار متوسطة علي محور المحمودية