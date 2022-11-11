طريق إنشائى جديد ينضم لشبكة الطرق بمركز القوصية بطول 4.25 كم ويخدم 14 قرية

أسيوط -فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جاري إنشاء طريق جديد (طريق طراد النيل) بمركز القوصية بطول 4.25 كم يخدم 14 عزبة، وقرية على مستوى المركز ويجري حاليًا عملية التجهيز للطريق وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية 2022 / 2023 وفي إطار خطة المحافظة لتكوين شبكات طرق تربط بين القرى وبعضها وترفع وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطن وتخدم على فرص الاستثمارات المختلفة بشتى المجالات تماشيًا مه مساعي الدولة لتوفير ،وتحسين أكبر قدر من الخدمات للمواطنين والتسهيل على المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي قطاع الرصف اهتمامًا كبيرًا لتحسين حالة الطرق الرئيسية والفرعية داخل المدن أو المراكز والقرى على حدٍ سواء لتقديم خدمات أفضل للمواطنين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبه أوضح مصطفى فتحي نائب رئيس مركز ومدينة القوصية، والقائم بأعمال رئيس المركز، إنه تم ادارج إنشاء هذا الطريق "طراد النيل" ضمن الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي الحالي ليربط بين الطرق الرئيسية بالقرى لافتًا إلى إنه جاري أعمال الصنفرة والتوسعة للطريق وهو رصف انشائي ويخدم ويربط قرى فزارة - دير القصير - نزالى جانوب - تناغا - بني زيد - بني قرة وعزب القصير وهي عزبة يونس - عزبة عطا - عزبة أبو الليف - عزبة أبو الليل - عزبة مبروك - عزبة خلف - عزبة فيومي وذلك بعد التأكيد على عدم وجود أي أعمال مرافق على الطريق لافتًا إلى توجيهات محافظ أسيوط بمراعاة مواصفات الجودة لأعمال الرصف وخاصة أن الطريق انشائي جديد لم يسبق له أية عمليات رصف من قبل منوهًا إلى تكليف فرج عبدالمنعم فرج رئيس الوحدة المحلية بفزارة لمتابعة الأعمال للانتهاء من في أسرع وقت ممكن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.