ضبط 193.5 طن أرز لدى تجار وأصحاب مضارب منعوها من التداول بكفر الشيخ.. صور

شهدت مدن وقرى دسوق وسيدي سالم ومطوبس، حملات لمديرية التموين بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، لمنع الاحتكار، وضبط السلع التي يقوم التجار بتخزينها، وعدم طرحها للتداول في الاسواق، بهدف زيادة الربح أو بيعها في السوق السوداء، وتمكنت الحملات من ضبط 161.5 طن أرز شعير ، و 32 طن أرز ابيض،وتم العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

صرح عادل الهابط مساعد، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن حملات مديرية التموين بدسوق ومطوبس تمكنت من ضبط 6 أطنان من أرز الشعير ، بحوزة "م ص م ز" ، صاحب مخزن، وتحرر المحضر رقم 13177 لسنة 2022 جنح مطوبس.

وأضاف الهابط، كما تمكنت الحملة من ضبط 20 طن أرز شعبر، و680 شيكارة أرز أبيض، تزن 17 طت ، بحوزة " م س ع" صاحب مضرب بناحية طلمبات 11، وتحرر المحضر رقم 13199 لسنة 2022 جنح مطوبس، كما تمكنت الحملة من ضبط 80 طن أرز شعير بحوزة"أ م ح م " صاحب مضرب تجميع ،وتحرر المحضر رقم 13200 لسنة 2022 جنح مطوبس.

وقال الهابط، كما تمكنت الحملة من ضبط 17.5 طن أرز شعير بحوزة" هـ ع م "صاحب مضرب، وتحرر المحضر رقم 17973 لسنة 2022 جنح مركز دسوق، وضبط 10 أطنان أرز شعير لدى "ح م س " صاحب سيارة ل هـ ع 26218 ، لحبسها عن التداول بقصد البيع في السوق السوداء ، وتحرر عنها المحضر رقم 17974 لسنة 2022 جنح مركز دسوق.

وأكد الهابط، كما تمكنت الحملة من ضبط 6 أطنان أرز شعبر بحوزة "ع ب م "، صاحب مضرب، وتحرر عنها المحضر رقم 17975 لسنة 2022 جنح مركز دسوق، وضبط 15 طن أرز شعير، لدى طم ع س "، صاحب مضرب ،وتحرر المحضر رقم 18040 لسنة 2022 جنح مركز دسوق، وضبط 7 طن أرز شعير بإحدى المخازن بقصد البيع في السوق السوداء وذلك بمركز سيدى سالم ، وضبط 15 طن أرز شعير بقصد الاحتكار لدى "هـ ع ن "، وتحرر المحضر رقم 13357 لسنة 2022 جنح مطوبس، بإجمالي مضبوطات 161.5 طن أرز شعير ، و 32 طن أرز ابيض، وتم العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.



الارز المضبوط خلال حملات لتموين كفر الشيخ



جانب من المضبوطات للارز الشعير



جانب من المضبوطات من الارز



حملة مديرية التموين بمطوبس



حملة مديرية التموين تضبط ارز تم تجميعه لبيعه في السوق السوداء



ضبط ارز شعير بمضارب بدسوق