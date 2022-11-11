ضبط هارب من 60 سنة سجن فى السلام

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه في عدد 3 قضايا والمقضى فيهم بالحبس 60 سنة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إشتبهت فى أحد الأشخاص ، وبسؤاله عن بطاقة تحقيق الشخصية قدم بطاقة رقم قومى بإسم (عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبفحص الصورة الخاصة بها تبين إختلافها عن صورته الحقيقية .. كما عُثر بحوزته على بطاقة أخرى بإسمه، وتبين أنه (عامل- مقيم بمحافظة المنيا) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا جنائية والمقضى فيهم بالحبس بمدد بلغت (60 سنة).

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وأضاف بأن البطاقة الأولى خاصة بشقيقه وإنتحاله إسمه خشيةً ضبطه فى الأحكام الصادرة ضده .