اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 01:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط هارب من 60 سنة سجن فى السلام

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 11:49 ص
ضبط هارب من 60 سنة سجن فى السلام كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه في  عدد 3 قضايا والمقضى فيهم بالحبس 60 سنة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة .
 
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إشتبهت فى أحد الأشخاص ، وبسؤاله عن بطاقة تحقيق الشخصية قدم بطاقة رقم قومى بإسم (عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبفحص الصورة الخاصة بها تبين إختلافها عن صورته الحقيقية .. كما عُثر بحوزته على بطاقة أخرى بإسمه، وتبين أنه (عامل- مقيم بمحافظة المنيا) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا جنائية والمقضى فيهم بالحبس بمدد بلغت (60 سنة).
 
بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وأضاف بأن البطاقة الأولى خاصة بشقيقه وإنتحاله إسمه خشيةً ضبطه فى الأحكام  الصادرة ضده .
 

تنفيذ الاحكام

الداخلية

حوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة