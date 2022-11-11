اليوم السابع
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ضبط عاطل متهم بسرقة كابلات من برج شركة فى العجوزة

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 10:44 ص
ضبط عاطل متهم بسرقة كابلات من برج شركة فى العجوزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بسرقة كابلات كهربائية من برج شركة في العجوزة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى المقدم سحام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد تعرض برج تابع لإحدى لاشركات لسرقة الكابلات الخاصة به.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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