ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى الشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث أبوكبير عن قيام "محمد م أ ع " 42 عاما عامل مقيم دائرة المركز بحيازة مواد مخدرة والإتجار بها على نطاق واسع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية بالتنسيق مع الأمن العام من ضبط المتهم وبحوزته أسطوانة ونصف من مخدر الهيروين، ولفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو وسلاح نارى بندقية خرطوش وبداخلها 4 طلقات من ذات العيار.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 17785 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبوكبير، والتحفظ على المضبوطات وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.