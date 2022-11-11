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ضبط صاحب مخزن بحوزته 2 طن مواد غذائية فاسدة فى الساحل

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 11:43 ص
ضبط صاحب مخزن بحوزته 2 طن مواد غذائية فاسدة فى الساحل متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمنطقة الساحل ، وحرر محضر بالواقعة.   

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن المُشار إليه على (2,940 طن مواد غذائية " دقيق - سكر - أرز - مكرونة" - وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ) وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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