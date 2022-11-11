اليوم السابع
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ضبط صاحب مخبز بحوزته أجولة دقيق مدعم لبيعها فى السوق السوداء بالجيزة

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 12:44 م
ضبط صاحب مخبز بحوزته أجولة دقيق مدعم لبيعها فى السوق السوداء بالجيزة دقيق مدعم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مالك مخبز لاتهامه بتجميع كميات من الدقيق المدعم، وبيعها بأسعار السوق السوداء، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة صاحب مخبز لكمية من الدقيق المدعم، لبيعها بأسعار السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من الدقيق معبأة بأجولة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.


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مباحث التموين

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