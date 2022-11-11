اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 02:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط دواجن مجهولة المصدر بحوزة تاجر فى الجيزة

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 01:05 م
ضبط دواجن مجهولة المصدر بحوزة تاجر فى الجيزة دواجن مجهولة المصدر - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبط رجال مباحث التموين بالجيزة، كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة تاجر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لرجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تشير إلى تورط تاجر في حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من الدواجن المجدمة بدون بيانات، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


دواجن فاسدة

دواجن مجهولة المصدر

تموين الجيزة

مباحث التموين

غش تجاري



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة