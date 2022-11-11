ضبط دواجن مجهولة المصدر بحوزة تاجر فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبط رجال مباحث التموين بالجيزة، كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة تاجر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لرجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تشير إلى تورط تاجر في حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من الدواجن المجدمة بدون بيانات، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.