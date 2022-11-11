اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 12:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

صحيفة إسبانية: كوب 27 فرصة جديدة لمنطقة الأمازون والحفاظ على رئة الأرض

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 11:11 ص
صحيفة إسبانية: كوب 27 فرصة جديدة لمنطقة الأمازون والحفاظ على رئة الأرض مؤتمر المناخ
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمثل منطقة الأمازون " رئة الكوكب" محور اهتمام قادة أمريكا اللاتينية خلال مؤتمر المناخ "cop27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر .

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن كوب 27 يعتبر فرصة جديدة لمنطقة الأمازون والحفاظ على رئة الأرض، حيث اقتراح من رئيس كولومبيا ، جوستافو بيترو ، لإنشاء صندوق لهذا النظام البيئي، داخل تحالف امازون.

وأشارت الصحيفة، إلى إن إنهاء إزالة الغابات المهمة بحلول 2030 وخاصة منطقة الأمازون تعتبر من أهم النقاط التي يتم مناقشتها في مؤتمر المناخ كوب 27، وتُظهر البيانات المأخوذة من هذه الهيئة العلمية أن "18٪ من غابات الأمازون قد تم تحويلها إلى استخدامات أخرى وأن 17٪ إضافية قد تدهورت."

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كوب 27 تعتبر فرصة جديدة لدى الامازون لمحاولة انقاذها، حيث أن فقدان غابات الأمازون المطيرة يعني عدم القدرة على تلبية الهدف الذي حددته اتفاقية باريس للحد من درجة الحرارة العالمية إلى 1 ، 5 درجات مئوية.

وقال للحضور في إطار حدث مفتوح للجمهور "مر عام على الوعود التي تم التوقيع عليها في جلاسكو ووصل فقط ما بين 4٪ و 10٪ من المساعدات التي تم التعهد بها في الجانب الفني والمالي".

وتم تقديم التقرير حول حالة هذا النظام البيئي بعد يوم واحد من إعلان رئيس كولومبيا ، جوستافو بيترو ، عن إنشاء صندوق لحمايته ، حيث ستقدم الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مساهمة قدرها 200 مليون دولار في العشرين سنة القادمة ، من خلال تحالف أمازون حيث ستحصل على الدعم الأولي من فنزويلا والبرازيل.

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة