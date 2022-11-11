"صحة الدقهلية": مناظرة 529 حالة ضمن مبادرة التشخيص عن بعد خلال الشهر الماضى

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد " حيث بلغ عدد الحالات التى تم مناظراتها خلال الشهر الماضى نحو 529 حالة .

ولفت مكين إلى أن منظومة التشخيص عن بعد "Telemedicine" تستهدف جميع التخصصات عدا الحالات الطارئة و تراعى ضمن أولويتها الوصول إلى المناطق النائية وقليلة الحصول على الخدمات الطبية. وتأتى تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الدكتورة هبة الشريف مدير إدارة الطب العلاجى، إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف فى المرحلة الأولى 7 مستشفيات هى بلقاس العام، تمى الأمديد المركزى، صدر بهوت، نبروة المركزى، جمصة المركزى، بالإضافة إلى المطرية المركزى والجمالية المركزى.

من جانبه، كشف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، أن مستشفى جمصة المركزى حققت المركز الأول من حيث عدد الحالات التى جرى مناظراتها عن بعد بواقع 135 حالة، وجاءت مستشفى الجمالية فى المركز الثانى بعدد 90 حالة تلتها مستشفى صدر بهوت بنحو 82 حالة، فيما احتلت تمى الأمديد المركزى المرتبة الرابعة بمناظرة 76 حالة.

فيما أوضحت الدكتورة نهى أحمد عباس، منسق عام المبادرة، أن الفريق الطبي قام بجهود مكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد عن طريق المناظرات الطبية للحالات بتخصصات أمراض الكلى والمناعة والجراحة والصدر والعناية المركزة والأطفال.

وجاء بيان إنجازات منظومة التشخيص عن بعد " Telemedicine" كالتالى عيادة الباطنة 75 ، وبالأطفال 102 حالة ، وبالجلدية 90 حالة ، وبالأعصاب 11 والعناية 15 حالة ، و أنف وأذن 11 حالة ، والقلب 19 حالة ، والكبد وجهاز هضمى 27 حالة ، والصدر 82 والكلى 18 حالة.