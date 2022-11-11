شكوى من تجمع القمامة أمام مدرسة ابتدائية فى الدقهلية والمحافظة ترد

كتب - محمود أحمد عطا

أرسلت القارئة فاطمة كمال عزب محمد، المقيمة فى قرية النسايمة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، من تراكم القمامة أمام مدرسة النسايمة الابتدائية.

وقالت القارئة عبر رسالتها لـ"اليوم السابع": "نعانى من تجمع القمامة أمام مدرسة النسايمة الابتدائية، وفى وقت الأمطار تتراكم المياه بكثرة فى هذه المنطقة ولا يوجد بالوعات للتصريف"، وناشدت القارئة سرعة الاستجابة لرفع القمامة من أمام المدرسة. ومن ناحيتها أعلنت محافظة الدقهلية، إحالة الشكوى لرئيس مدينة المنزلة، لسرعة رفع تراكمات القمامة بالمنطقة المذكورة، والعمل على الرفع الدوري لها لمنع تراكمها مرة أخرى، والتنسيق مع المواطنين بالمنطقة لتوحيد موعد لجمع القمامة منعا لانتشار الأمراض والأوبئة في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشارها.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة وأحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".