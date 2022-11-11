اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

سنن صلاة الجمعة.. الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف ولبس أحسن الثياب

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:00 ص
سنن صلاة الجمعة.. الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف ولبس أحسن الثياب سنن الجمعة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صلاة الجمعة شرعت فى أول الهجرة عند قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها.
 
والسنن التى يستحب فعلها يوم الجمعة هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".
 
سنن الجمعة
سنن الجمعة

 


سنن الجمعة

صلاة الجمعة

خطبة الجمعة

الاغتسال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة