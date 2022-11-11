سائق حفار بمشروعات حياة كريمة ببنى سويف: المبادرة وفرت فرص عمل لشباب الصعيد

وفرت مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، على مستوى محافظات الجمهورية الكثير من فرص العمل للشباب، للعمل فى المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

مصطفى على أحد شباب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، يعمل سائق حفار داخل أحد المشروعات التى يتم تنفيذها داخل قرية عمار التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف أبدى سعاداته بمبادرة حياة كريمة التى وفرت الكثير من فرص العمل للشباب.

الشاب السوهاجى روى لـ"اليوم السابع"، تفاصيل انتقاله من مركز طهطا بمحافظة سوهاج إلى محافظة بنى سويف للعمل فى مشروع توصيل شبكة الصرف الصحى لقرية عمار بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وقال مصطفى على: أعمل سائقا على أحد الحفارات التى تعمل فى عملية حفر شبكة الصرف الصحى داخل قرى مركز ببا، والتى يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بداخلها، مشيرا إلى أنه يعمل فى مشروعات الصرف الصحى بقرى مركز ببا منذ انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بني سويف والتي تشمل مركزي ببا وناصر.

وأضاف سائق الحفار أنه خرج من محافظة سوهاج هو وبعض الشباب من أصدقائه للعمل مع أحد المقاولين من أبناء محافظته فى مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بني سويف، مشيرا إلى أن المبادره وفرت الكثير من فرص العمل لشباب محافظات الجمهورية.

وأضاف مصطفى على أنه سعيد للعمل في مشروعات حياة كريمة، مشيرا إلى أنه يتقاضى مرتبات شهرية مجزية جعلته يغير فكرته التي كان يفكر بها وهي السفر لخارج مصر للعمل لتوفير مصدر رزق ثابت له.

وأثنى مصطفى على مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تستمر المبادرة الرئاسية حياة كريمة لسنوات من أجل توفير فرص عمل كثيرة للشباب.