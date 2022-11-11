زيارات سياحية كبيرة فى معابد الأقصر تزامناً مع قمة المناخ بشرم الشيخ

الأقصر – أحمد مرعى

تتواصل فى محافظة الأقصر، حالة الإقبال الكبيرة من الأفواج السياحية من مختلف أنحاء العالم، تزامناً مع مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر هذا العام فى مدينة شرم الشيخ، ومع البداية المميزة للموسم السياحى الشتوى، حيث يتوافد السياح على معابد الأقصر والكرنك بالشرق ومقابر الملوك والمعابد في الغرب.

ويقول الدكتور فتحى ياسين مدير آثار مصر العليا، إنه تشهد محافظة الأقصر فى تلك الأيام حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج السياحية من حول العالم، وذلك مع بدء الموسم السياحى الشتوى وتحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، بما يساهم فى زيادة أعداد الزائرين للمعابد طوال اليوم، حيث يزور السياح المعابد الفرعونية بالكرنك ومعبد الأقصر ومعابد حتشبسوت والرمسيوم ومقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربي بجانب متحف الأقصر ومتحف التحنيط.

ويؤكد مدير آثار مصر العليا لـ"اليوم السابع"، أنه تشهد المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر طفرة سياحية مميزة تأتي في ظل نجاح وزارة السياحة والآثار فى المشروعات القومية الكبرى التى تجرى داخل الكرنك بأيد مصرية خالصة، وكذلك عشق السياح من حول العالم لزيارة الأقصر وأسوان فى موسم الشتاء للاستمتاع بالطقس الدافئ المميز لعاصمة السياحة العالمية.

ومن جانبه وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مسئولي المحافظة بمتابعة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم السياحي الجديد، حيث تشهد تلك الفترة ارتفاع فى أعداد السائحين الأجانب الذين يزورون محافظة عبر الرحلات اليومية البرية الوافدة من الغردقة، موضحاً أن الأقصر تستضيف خلال الموسم السياحي الشتوي أكثر من 60 مؤتمر من كافة التخصصات وذلك خلال الفترة من أكتوبر الجارى وحتى نهاية شهر أبريل 2023، حيث أن تلك المؤتمرات تجعل من الأقصر واحدة من أهم المدن بمنطقة الشرق الأوسط التي تنظم سياحة الحوافز والمؤتمرات .



اقبال سياحى بمعابد الكرنك



الافواج السياحية فى حتشبسوت



الافواج السياحية فى معبد الدير البحرى



السياح يتوافدون على المقابر بالبر الغربي



زيارات سياحية مميزة فى وادي الملوك



زيارات مميزة للسائحين على معابد الكرنك