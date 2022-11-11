اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب مملكة تونجا وتحذير من حدوث تسونامي

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 05:11 م
زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب مملكة تونجا وتحذير من حدوث تسونامي مقياس ريختر
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ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة تحت الماء، اليوم الجمعة، قبالة مملكة تونجا جنوب المحيط الهادئ، مما دفع السلطات إلى إصدار تنبيهات بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية- وفق ما نقلته صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية- أن الزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة كان مركزه على بعد 132 ميلا شرق - جنوب شرق نيافو، تونجا، على عمق 24.8 كيلومتر.

وتوقعت الهيئة هزة قوية لكنها قالت إن احتمال وقوع أضرار جسيمة أو وقوع إصابات ضئيلة.

يذكر أن بركانا ثار تحت البحر في تونجا في يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وأدى إلى تغطية جزيرتها الرئيسية بطبقة سميكة من الرماد البركاني وإطلاق ملايين الأطنان من بخار الماء عالياً في الغلاف الجوي.

 


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