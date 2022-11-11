اليوم السابع
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الجمعة، 11 نوفمبر 2022 01:51 م
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رفع 1300 طن مخلفات مبانى من منطقة الجمباز بالزقازيق لفتح وتوسعة الطريق

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 01:20 م
رفع 1300 طن مخلفات مبانى من منطقة الجمباز بالزقازيق لفتح وتوسعة الطريق رفع مخلفات مبانى من منطقة الجمباز
الشرقية- إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة برفع مخلفات البناء من منطقة الجمباز لفتح وتوسعه الطريق.

 

وشدد المحافظ على تكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة، مؤكدًا على رفع مخلفات المبانى ومخلفات تطهير المصارف والترع وتفريغ المقالب العشوائية للقمامة أولًا بأول، لتفادى وجود أى بقايا أو إنبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

 

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أنه تم رفع 1300 طن مخلفات مبانى بواقع 65 نقلة وذلك لفتح وتوسعة الطريق وذلك بإستخدام 5 معدات "لودر - 4 سيارات " لتوسعة الطريق أمام عبور المارة.


الشرقية

رفع القمامة والمخلفات

حملات ازالة تعديات الطريق

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