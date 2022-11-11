رسائل هامة من استقبال الرئيس السيسى لنظيره الأمريكى فى قمة المناخ.. إنفوجراف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على التفاهم المشترك فى كل الموضوعات التى تخص القضايا الخاصة بالمنطقة، كما أن التوجه فيها كان توجها واحدا.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأمريكى جو بايدن بشرم الشيخ على هامش قمة المناخ.
الرئيس السيسى:
علاقتنا بالولايات المتحدة قوية واستراتيجية ولم تتغير منذ 40 عاما
لقائى برئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى أمس كان فرصة رائعة للتشاور
لدينا مقاربة شاملة لكل القضايا ومواقف مصر المبدئية واضحة وثابتة
العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على التفاهم المشترك فى كل الموضوعات
لدينا مقاربة شاملة لموضوع حقوق الإنسان وحريصون على إدارته وتطوير أنفسنا
أؤكد أن الأمور فى مصر تسير بشكل جيد للغاية
جو بايدن:
مصر أم الدنيا وهى أكثر مكان مناسب لانعقاد قمة المناخ العالمية
أتمنى من هذه الزيارة أن تصبح علاقاتنا مع مصر أقوى من الماضى
نحرص على استمرار الحوار فيما بيننا وأتطلع لمشاركة بناءة فى cop27
مصر تلعب دورا أساسيا فى مواجهة التحديات العالمية ولدينا شراكة قوية معها
نشكر مصر على الوساطة فى القضية الفلسطينية وموقفها من الأزمة الأوكرانية
مصر تحدثت بقوة عن الحرب فى أوكرانيا وكانت الوسيط الرئيسى فى غزة
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