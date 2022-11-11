اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سعيدة بالوجود فى مصر وشكرا للرئيس السيسى..

رسائل رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى من قمة المناخ cop27.. إنفوجراف

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 05:00 م
رسائل رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى من قمة المناخ cop27.. إنفوجراف نانسى بيلوسى

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أكدت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى، أن هناك علاقات صداقة تجمع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهى علاقات تاريخية.
 
وأضافت  بيلوسى خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم الجمعة على هامش مشاركتها فى فعاليات cop27، أن مصر تلعب دورا مهما فى أمن المنطقة اذا فهى دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية .
 
نانسى بيلوسي.docx2
 
 
قمة cop27 تحتوى على نقاشات إيجابية ومشاركة واسعة وسعيدة بتواجدى فيها
 
حرصنا على التواجد هنا لأننا مهتمون بمكافحة التغيرات المناخية 
 
أشكر الرئيس السيسى والحكومة المصرية على استضافتنا فى قمة المناخ بشرم الشيخ
 
مصر تلعب دورا مهما فى أمن المنطقة وتجمعنا بها صداقة تاريخية وهى دولة مهمة للولايات المتحدة
 
علينا أن نصغى لمن تأثروا أكثر من غيرهم بأزمات التغيرات المناخية
 
الكونجرس مرر قبل شهرين قانونا تاريخيا إضافة إلى تخصيص أموال لمكافحة أزمة المناخ
 
نتحمل مسؤولية الحفاظ على كائنات الله كما نعرف أن علينا مسؤولية تجاه أطفالنا
 
ما يزال أمامنا الكثير لتحقيقه لكن ما حققناه أمر غير مسبوق
 
تخصيص 60 مليار دولار لتنويع المجال الاقتصادى وزيادة الإدماج

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