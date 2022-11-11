رسائل رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى من قمة المناخ cop27.. إنفوجراف

أكدت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى، أن هناك علاقات صداقة تجمع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهى علاقات تاريخية.

وأضافت بيلوسى خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم الجمعة على هامش مشاركتها فى فعاليات cop27، أن مصر تلعب دورا مهما فى أمن المنطقة اذا فهى دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية .

قمة cop27 تحتوى على نقاشات إيجابية ومشاركة واسعة وسعيدة بتواجدى فيها

حرصنا على التواجد هنا لأننا مهتمون بمكافحة التغيرات المناخية

أشكر الرئيس السيسى والحكومة المصرية على استضافتنا فى قمة المناخ بشرم الشيخ

مصر تلعب دورا مهما فى أمن المنطقة وتجمعنا بها صداقة تاريخية وهى دولة مهمة للولايات المتحدة

علينا أن نصغى لمن تأثروا أكثر من غيرهم بأزمات التغيرات المناخية

الكونجرس مرر قبل شهرين قانونا تاريخيا إضافة إلى تخصيص أموال لمكافحة أزمة المناخ

نتحمل مسؤولية الحفاظ على كائنات الله كما نعرف أن علينا مسؤولية تجاه أطفالنا

ما يزال أمامنا الكثير لتحقيقه لكن ما حققناه أمر غير مسبوق

تخصيص 60 مليار دولار لتنويع المجال الاقتصادى وزيادة الإدماج