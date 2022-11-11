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رئيس وزراء اليونان لـ"اليوم السابع": مستوى تنظيم cop27 مبهر

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 01:59 م
رئيس وزراء اليونان لـ"اليوم السابع": مستوى تنظيم cop27 مبهر رئيس وزراء اليونان
شرم الشيخ - إيمان حنا

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وصف رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، مستوى التنظيم والتجهيزات الموجودة فى قمة المناخ التى تستضيفها مصر بـ"المبهر"، لقد سعدنا للمشاركة فى تلك القمة .
 
أضاف كيرياكوس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" خلال مشاركته فى فعاليات قمة المناخ، أن المشاركات التى شهدتها قمة المناخ أيضا هائلة من مختلف الدول وكافة الأطراف الفاعلة فى  قضية المناخ.
 
وأعرب كيرياكوس عن تمنياته أن تحقق القمة أهدافها وتخرج بالنتائج المطلوبة، خاصة أن التغيرات المناخية أصبحت مشكلة كبيرة تواجه العالم وشرق المتوسط .
 
كان رئيس الوزراء اليونانى قد شارك فى قمة تنسيق عمل المناخ فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تمت مناقشة مشروعات الطاقة وضمان نقلها بشكل أفضل، ونوه رئيس بأهمية التعاون فى مجال الحماية المدنية ببعض الدول التى تعاني من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات، لأن هذه الكوارث تتعلق بشكل مباشر بالتغير المناخى، وتستدعى التعاون العاجل بين الدول المعنية، والعمل على الحد من الخسائر والأضرار بسبب التغير المناخى، ودعم الإغاثة الإنسانية، داعيا كافة  الدول لتعزيز  علاقات التعاون للحد من التغير المناخي، ووضع الآليات الملموسة لجلب كافة الموارد اللازمة للاستجابة في حالة الطوارئ ووقوع الكوارث، خاصة في فصول الصيف والفيضانات وحرائق الغابات، لضمان عدم حدوث هذه الكوارث فى المستقبل.
 
وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.
 

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