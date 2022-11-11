وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة، أن هاناشى قد أدلى الأربعاء الماضى بتصريحات خلال اجتماع قال فيها إنه يشغل وظيفة بعيدة عن الأضواء ولا تتصدر عناوين الصحف إلا عندما يصدق على تنفيذ عمليات الإعدام، مما أثار انتقادات من جانب نواب المعارضة الذين طالبوا بتنحيه على الفور.

واعتذر هاناشي أمس الخميس عن تصريحاته وتراجع عنها.