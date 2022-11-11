رئيس لجنة التمويل باتحاد بنوك مصر: هناك تحول فى دور المؤسسات المصرفية بإفريقيا

شرم الشيخ - أسماء نصار

قالت داليا عبد القادر، رئيس لجنة التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر، إن هناك تحول فى دور المؤسسات المصرفية فى إفريقيا وهناك مبادرة لتطوير دور المؤسسات المصرفية ليس فقط من التمويل وإنما المساهمة فى مشروعات التكيف فى الزراعة والمياه.

أضافت عبد القادر فى الجلسة النقاشية التى أقيمت اليوم حول "دور المؤسسات المالية في إزالة الكربون القطاعي - مع التركيز على البيئة المبنية الخضراء والطاقة"، إن أفريقيا تواجه مشاكل عدة نتيجة التغيرات المناخية والتى تحدث فيضانات وجفاف حيث نحو 250 مليون نسمة يعانون من الجوع والجفاف ونأمل أن يؤدى COP27 إلى تحرك الدول المتقدمة والجهات الممولة أن تتحرك لتمويل مشروعات التكيف لأنها مهمة للوجود وليس للاقتصاد والتى تأخذ حيز قليل من التمويل المتاح لأنها مرهونة بالتمويل الحكومى أو القطاع العام أو الجهات المانحة وهذا ليس كافى حتى لو أوفوا بالوعود.

أضافت أن اليوم مسئولية المؤسسات المالية فى القارة الافريقية وهى قادرة على ذلك أو نأخذ خطوة اضافية اعلان مبادىء لدور جديد للمؤسسات المالية في افريقيا أن تضع رؤية ومنهج لجذب الاستثمارات الخاصة الدولية لمشروعات الغذاء والمياه فى افريقيا ونحن قادرين عليه بمجرد أن يكون هناك تعاون بين المؤسسات المالية والمصرفية والدولية ومؤسسات التأمين مع العلماء والتكنولوجيا واحداث نقلة نوعية فى التعامل لأن هناك فجوة فى تقديم المشروعات التى تجذب المستثمرين.

وقالت إن أفريقيا ليست مسئولة عن من التغير المناخي لكنها قادرة على ايجاد حلول والقطاع المصرفي قادر أيضا لانقاذ ملايين من البشر والحل لابد أن يكون لدينا وعلينا مسئولية لجذب الاستثمارات الخارجية التى تصل الى 379 تريليون دولار، مشيرة الى انه فى حال تعاون المؤسسات المصرفية وجهزت مشروعات للمياه والغذاء ووضعت منظومة للغذاء فى افريقيا سيمكنها من الوفاء ويكون لديها أمن غذائى وهذا دور جديد للمؤسسات المصرفية وستكون هذه المبادرة نقلة نوعية لأخذ زمام الأمور.