رئيس جامعة سوهاج يتفقد مقرى الجامعة والمستشيفات الجامعية

سوهاج - محمود مقبول

أجري الدكتور مصطفي عيد الخالق رئيس جامعة سوهاج في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة استمرت علي مدار ساعتين للمستشفيات الجامعية، ومقري الجامعة القديم والجديد والمدن الجامعية، وذلك لمتابعة سير العمل، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفي.

و أوضح رئيس الجامعة أن الجولة التفقدية الموسعة بدأت بالمستشفي الجامعي القديم لمتابعة سير العمل، حيث تم تفقد البوابات، ولقاء أفراد الأمن الادارى، حيث شدد رئيس الجامعة بضرورة التواجد باستمرار على البوابات، وتذليل العقبات أمام المرضى وذويهم من المرافقين والزوار، موضحاً انه اعقب ذلك تفقد حالات استقبال الطوارئ ، للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة والاطمئنان على التزام النوبتجيات بالجدول المقرر ورعاية المرضى بالأقسام المختلفة، كما استمع رئيس الجامعة خلالها من الأطباء المقيمين المتواجدين إلى شرح تفصيلى عن تشخيص كل حالة وما تتلقاه من علاج، موجهاً بضرورة توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لهم من أدوية ومستلزمات طبية ووسائل تشخيصية.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي أنه تم بعد ذلك التوجه للمستشفى الجامعى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، حيث تم ايضا تفقد أفراد الامن الادارى على بوابة المستشفى، والمرور على مرضى العنايات المركزة المختلفة، حيث طالب رئيس الجامعة بمحاسبة أي مقصر في أداء عمله أينما وجد، ومشدداً على الإستمرار في تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لجميع النزلاء حتى تمام شفاءهم وعودتهم لديارهم سالمين.

واختتم رئيس الجامعة جولته بتفقد مقرى الجامعة الجديد والقديم، حيث تفقد البوابات والمنشآت الجامعية المختلفة، والتقي ايضاً مع افراد الأمن الادارى مشددا عليهم بضرورة التواجد باستمرار فى اماكن عملهم، بالاضافة الي المرور على مقرات المدن الجامعية المختلفة للطلبة والطالبات بالمقرين القديم والجديد، مؤكداً أنه سيتم مكافأة ودعم كل من يبذل جهدًا ومعاقبة كل من يقصر في اداء عمله.

وفي نهاية جولته أكد رئيس الجامعة بان سير العمل بالجامعة ومستشفياتها يجرى علي قدم وساق، من أجل القيام بدورها التعليمي والصحي علي أكمل وجه، لخدمة كل أبناء الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.