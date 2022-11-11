رئيس الأقصر يتابع أعمال إزالة الإشغالات والتعديات بشارع مدرسة الصنايع

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر بالتنسيق مع العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، حملة لمتابعة أعمال إزالة الإشغالات والتعديات بشارع مدرسة الصنايع والشوارع الجانبية والفرعية وأسفل كوبري أبو الجود، برفقته النقيب عبدالله سلطان من ضباط إدارة شرطة المرافق.

ووجه رئيس مدينة الأقصر، تعليماته لمدير قسم الإشغالات أحمد محمود دياب، بإستمرار معاونة شرطة المرافق، لتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدي للمخالفات وضبط المخالفين، حتى لا يؤثر على السيولة المرورية وحركة السيارات والمواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة الدورية لرفع الإشغالات والتعدي على حرم الطريق والقضاء على العشوائيات لتسهيل حركة سير السيارات والمواطنين.

كما شدد الدكتور علي الشرابي رئيس المدينة، على إنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالشارع ، وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام والأرصفة ، والتى تتسبب فى الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين فضلاً عن إلزام أصحاب المحال بعرض بضائعهم داخل المساحات المخصصة لمحالهم وعدم افتراشها بالطريق العام، حيث خرجت الحملات بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وتعليماته لإدارة شرطة المرافق بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية، ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعاً للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.



إزالة الاشغالات والتعديات بشارع مدرسة الصنايع



أعمال إزالة الاشغالات والتعديات بشارع مدرسة الصنايع



رئيس مدينة الأقصر يتبع أعمال إزالة الاشغالات والتعديات







