دور المعلم التربوى فى التوعية بالتغيرات المناخية ندوة بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

نظمت كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، بالتنسيق مع كلية العلوم ندوة حول دور المعلم التربوى فى التوعية بالتغيرات المناخية وتأثيرها فى المجتمعات وذلك بحضور الدكتورة إيمان هريدى عميد كلية الدراسات العليا للتربية والدكتور أحمد عبدة الشريف عميد كلية العلوم.

وتضمنت الندوة جلسات لإلقاء الضوء على مفهوم تغير المناخ وهل يستطيع أحد تغيير المناخ وما اهم مظاهر تغير المناخ والعوامل المؤدية إليه.

كما تطرق المتحدثين فى الندوة إلى كيفية التعامل مع بعض ظواهر تغيير المناخ وما الدور التربوى للمعلم فى التوعية بالتغيرات المناخية وأثرها فى المجتمعات وتعديل بعض السلوكيات.

وأكد المتحدثين فى الندوة على أهمية المعلم فى التوعية بالتغيرات المناخية وكيفية العمل على مواجهة اثار التغيرات المناخية من خلال غرس المبادئ العامة لدى الطلاب فى المدارس .

ويأتى ذلك فى إطار تنظيم واستضافة مصر لقمة المناخ cop27 والمنعقدة فى شرم الشيخ بمشاركة وحضور وفود وقادة وزعماء عدد كبير من الدول العربية والأوروبية .