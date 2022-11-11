اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 11:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دور المعلم التربوى فى التوعية بالتغيرات المناخية ندوة بجامعة القاهرة

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 10:22 ص
دور المعلم التربوى فى التوعية بالتغيرات المناخية ندوة بجامعة القاهرة جانب من الندوة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، بالتنسيق مع كلية العلوم ندوة حول دور المعلم التربوى فى التوعية بالتغيرات المناخية وتأثيرها فى المجتمعات وذلك بحضور الدكتورة إيمان هريدى عميد كلية الدراسات العليا للتربية والدكتور أحمد عبدة الشريف عميد كلية العلوم.
 
وتضمنت الندوة جلسات لإلقاء الضوء على مفهوم تغير المناخ وهل يستطيع أحد تغيير المناخ وما اهم مظاهر تغير المناخ والعوامل المؤدية إليه.
 
كما تطرق المتحدثين فى الندوة إلى كيفية التعامل مع بعض ظواهر تغيير المناخ وما الدور التربوى للمعلم فى التوعية بالتغيرات المناخية وأثرها فى المجتمعات وتعديل بعض السلوكيات.
 
وأكد المتحدثين فى الندوة على أهمية المعلم فى التوعية بالتغيرات المناخية وكيفية العمل على مواجهة اثار التغيرات المناخية من خلال غرس المبادئ العامة لدى الطلاب فى المدارس .
 
ويأتى ذلك فى إطار تنظيم واستضافة مصر لقمة المناخ cop27 والمنعقدة فى شرم الشيخ بمشاركة وحضور وفود وقادة وزعماء عدد كبير من الدول العربية والأوروبية .

التعليم العالى

كلية الدراسات العليا للتربية

اخبار مصر

قمة المناخ

علوم القاهرة

جامعة القاهرة

اخبار مصرية

cop27 التغيرات المناخية



الموضوعات المتعلقة

مخاطر التغيرات المناخية على قارة أفريقيا.. دراسة تكشف التفاصيل

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 09:00 ص

"الصحة" تكشف أضرار التغيرات المناخية وكيفية الوصول للغذاء الآمن.. التعرض لتلوث الهواء والحرارة الشديدة يزيد من مخاطر الوفاة بنسبة 20%.. و250 ألف وفاة كل عام عالميا بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:00 ص

ما هو التغير المناخى؟.. كتاب للأطفال لناشط البيئة الصغير فرانسيسكو بيرا

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 12:00 ص

التغير المناخى.. "كوب 27" القمة الأهم لتفادى الأزمات الحتمية.. دراسة للمركز المصرى تكشف مخاطر أزمة المناخ فى دول العالم والأسباب المؤدية إلى تفاقمها.. والتهديدات تمتد إلى الفقر المائى وتأثر التنوع البيولوجى

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة