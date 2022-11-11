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خلال cop 27.. بيرو تطالب بالاتجاه إلى الطاقات المتجددة بدلا من الوقود الأحفورى

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 11:58 ص
خلال cop 27.. بيرو تطالب بالاتجاه إلى الطاقات المتجددة بدلا من الوقود الأحفورى كوب 27
فاطمة شوقى

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يحضر بريندان أوفييدو، رئيس الجمعية البيروفية للطاقة المتجددة (SPR) ، مؤتمر المناخ الذى ينعقد في مدينة شرم الشيخ ، وطالب بالاتجاه إلى الطاقة المتجددة، بدلا من استخدام الوقود الاحفورى.

وأشارت صحيفة "كاريتاس" الإسبانية إلى أن وفد بيرو في كوب 27، طالب على التركيز تحولى نحو تطبيق اتفاقية باريس وتحويل المفاوضات الى إجراءات ملموسة كما طلب منهم تعزيز التقدم المحرز في التخفيف والتكيف والخسارة والاضرار ، وتكثيف التمويل لمواجهة آثار تغير المناح وتحسين مبادئ الشفافية والمسؤولية في جميع أنحاء عملية تغير المناخ في الأمم المتحدة.

وأوضح أوفييدو أن النفط والغاز يمثلان أكثر من 70٪ من الطاقة التي تستهلكها البلاد ، ومن هنا أدى ارتفاع سعر نفط برنت والاتجاه التصاعدي في السعر العالمي للغاز إلى زيادة أسعار الكهرباء. ومع ذلك ، فإن عدم وجود ديناميكية الدولة لحل المشاكل مثل الازدحام في بعض خطوط النقل في النظام الكهربائي الوطني المترابط (SEIN) وعدم وجود إطار تنظيمي يشجع الاستثمار في التقنيات النظيفة والرخيصة التي تمتلك بلادنا موارد فيها ، مثل مصادر الطاقة المتجددة ، يأخذنا بعيدًا عن ضمان أمن الطاقة.

وأشار بريندان أوفييدو إلى أنه في مايو من هذا العام ، حثت الأمم المتحدة الحكومات على "إنشاء أطر وإصلاح البيروقراطية لموازنة الظروف لصالح الطاقات المتجددة". وفي هذا الصدد ، دعا الحكومات إلى "تسريع وتبسيط الموافقة على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وتحديث الشبكات ، ووضع أهداف طموحة للطاقة المتجددة بما يتماشى مع هدف 1.5 درجة ، وتوفير الأمن للمستثمرين والمطورين والمستهلكين والمنتجين. وفي ضوء ذلك ، شدد على أن الأمم المتحدة قد اضطلعت بدور مهم في معالجة تغير المناخ في مختلف المجالات.


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