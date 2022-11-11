خطة لإنقاذ أفريقيا بشراكة مصرية.. كلمة تاريخية لرئيس أمريكا بـcop27 ..إنفوجراف

كلمة تاريخية وجهها الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ، ناقش فيها تأثير تغير المناخ الذى يعانى منه العالم بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية، وقال: "شرف لى حضور القمة للمرة الثانية".

قال بايدن: "شكرًا للرئيس السيسى على جمعنا معًا فى هذه اللحظة المحورية"، وتابع: "أزمة المناخ تتعلق بالأمن البشرى، والأمن الاقتصادى، والأمن البيئى، والأمن القومى وحياة الكوكب ذاتها اليوم أود أن أشارككم كيف تواجه الولايات المتحدة تحدى أزمة المناخ."

أعلن الرئيس الأمريكى عن دعم جديد بقيمة 500 مليون دولار للتكيف المناخى فى مصر ودعم تحول مصر إلى الطاقة الخضراء مقدم من أمريكا والاتحاد الأوروبى وألمانيا، كما اعلن عن تقديم بلاده 150 مليون دولار لدعم الدول الأفريقية وقال بايدن: "سنقاتل لرؤية أهدافنا المناخية ممولة بالكامل".

وتابع أنه سيكون هناك دعم لأنظمة الإنذار المبكر فى أفريقيا، لتعزيز الأمن الغذائى ودعم مركز تدريب جديد فى مصر للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة فى جميع أنحاء القارة.



كلمة تاريخية للرئيس الأمريكى من منصة cop27 فى شرم الشيخ



كلمة بايدن







