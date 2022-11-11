ختام فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك "العقبة 7"

كتب زكى القاضى

اُختتمت فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك ( العقبة - 7 ) والذى نفذته عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية والأردنية بميادين التدريب القتالى بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر والذى يأتى ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

وألقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلي أهمية التدريب للإرتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة.

وتضمنت المرحلة الختامية التدريب على تنفيذ عملية نوعية مشتركة بين عناصر القوات المسلحة المصرية والأردنية للقضاء على بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية بإستخدام مقلدات الإشتباك المايلز والذخيرة الحية ، كما نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأردنية عدد من الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر تضمنت إقتحام جزيرة ذات أهمية حيوية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، والتدريب على أعمال الاعتراض للسفن المشتبه بها وإجراءات حق الزيارة والتفتيش.

وتضمنت المراحل السابقة للتدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين, وتنفيذ عدد من الطوابير التكتيكة والرمايات التقليدية وغير التقليدية بإستخدام الذخيرة الحية ومن أوضاع الرمى المختلفة.

حضر المرحلة الختامية اللواء أركان حرب رفيق عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب والعميد الركن خليل سليمان طلاس مدير سلاح المشاة والدروع في القوات المسلحة الأردنية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية .