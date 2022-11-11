حياة كريمة بقرى أسوان.. أسواق حضارية ونموذجية للقضاء على العشوائيات.. صور

أسوان - صلاح المسن

تتواصل مشروعات حياة كريمة بأنحاء قرى محافظة أسوان، ومن ضمن المشروعات إنشاء أسواق حضارية لخدمة الأهالى، ويمضى قطار التنمية لتحقيق سلسلة الإنجازات المتتالية التى يتم تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، ففى مركز ومدينة نصر النوبة توجد 5 أسواق حضارية، من ضمن 7 أسواق على مستوى مراكز ومدن المرحلة الأولى للمبادرة بمحافظة أسوان، ويتم تزويد الأسواق بكل المرافق اللازمة من مياه وصرف صحى وكهرباء، كما تساهم فى توفير فرص عمل للشباب.

ومن الأسواق الحضارية مشروع سوق بلانة بمركز نصر النوبة، الجارى إنشاؤه على مساحة 2115 م2، بتكلفة 4.3 مليون جنيه، ويضم 75 بايكة واستراحات ودورات مياه عمومية وكافتيريا، وهو الذى يتوازى مع إنشاء سوق قروى أبو سمبل بمركز نصر النوبة، وهو أول سوق حضارى على مستوى الجمهورية ضمن مشروعات وزارة التنمية المحلية بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة، وتم الانتهاء منه فى وقت قياسى لم يتجاوز الـ 3 أشهر ونصف بتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه، وعلى مساحة 600 م2، ليكون باكورة هذه المشروعات التى تضم مواقف السيرفيس والأسواق ونقاط الإطفاء.

وتم تشغيل السوق الأسبوعى الحضارى بشكل كامل، حيث يضم السوق 75 باكية ومحلا، بجانب دورات المياه العمومية والبوفية، كما أن آلية توزيع البايكات والمحلات على التجار والباعة الجائلين تتم بنظام التعاقد بالإيجار الشهرى من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.

وتسابق مبادرة حياة كريمة الزمن للانتهاء من مشروعات المبادرة من أجل توفير حياة أفضل للاهالي وضمان تنفيذ كل المشاريع بأعلى جودة وانتهائها في الوقت المحدد ، وفي قرية الكفور التابعة لمركز كوم امبويجري تنفيذ مشروعات 2 سوق حضارى بقرية الكفورلتفريغ المدينة من العشوائيات والحد من ظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات على مساحة 29 ألف م2.

من ناحية أخرى يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقري بمراكز محافظة أسوان، وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية ، مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان ، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنيةالمقررة لها ، والاستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.

جدير بالذكر أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعات، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 ملايين جنيه حيث تم الانتهاء من 239 مشروعا بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما يجرى العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروعا بتكلفة 2.6 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلىتنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرية وتابع و380 نجعا وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.