حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مركز طبى بقرية بنى عدى بتكلفة 40 مليون جنيه

وأضاف على يوسف، رئيس مدينة ناصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء المركز الطبى ببنى عدى، والذى يشرف على تنفيذه جهاز التعمير، مشيرا إلى أن المشروع مقام على 1200 متر، بتكلفة تزيد عن 40 مليون جنيه، وسوف يخدم أكثر من 17 ألف نسمة.

وأضاف على يوسف أنه بلغت نسبة التنفيذ نحو 70%، ضمن حزمة من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى القطاع تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى مركز ومدينة ناصر فى القطاع الصحى.