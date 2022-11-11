حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة كابلات من برج شركة فى العجوزة

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة كابلات كهربائية من برج شركة في العجوزة، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.

تلقى المقدم سحام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد تعرض برج تابع لإحدى لاشركات لسرقة الكابلات الخاصة به.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.