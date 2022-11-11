اليوم السابع
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حبس تاجر و4 آخرين لاتهامهم بسرقة شريكه فى الجيزة 4 أيام.. نيران صديقة

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 10:12 ص
حبس تاجر و4 آخرين لاتهامهم بسرقة شريكه فى الجيزة 4 أيام.. نيران صديقة حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالي خاص بتاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات، حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكشفت التحقيقات، أن التاجر طلب من سائق سيارة ميكروباص توصيل النقود لأحد الأشخاص من المنيا إلى الجيزة، إلا أن شريك التاجر استعان بـ4 أشخاص، واستولوا على المبلغ المالى.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من تاجر أفاد فيه باستيلاء عدد من الأشخاص على مبلغ مالي خاص به، وذكر أنه سلم النقود لسائق ميكروباص لنقلها من المنيا وتوصيلها لشخص في الجيزة، إلا أن السائق فوجئ بـ5 أشخاص يستوقفونه، واستولوا على المبلغ المالى وفروا هاربين.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أن شريك التاجر استعان بباقي المتهمين، واستولوا على المبلغ المالي، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

 


جرائم السرقة

امن الجيزة

السرقة بالاكراه

النيابة العامة



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