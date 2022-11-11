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بعد فوزها فى الانتخابات..

حاكمة ولاية نيومكسيكو الأمريكية تشارك فى كوب 27 بشرم الشيخ

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 12:11 م
حاكمة ولاية نيومكسيكو الأمريكية تشارك فى كوب 27 بشرم الشيخ كوب 27
كتبت ريم عبد الحميد

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بعد فوزها بفترة ثانية فى انتخابات التجديد النصفى، تتوجه حاكمة ولاية نيومكسيكو الأمريكية ميشبل لوجان جريشام إلى مدينة شرم الشيخ اليوم، الجمعة، للمشاركة فى مرتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المنعقد فى مصر.
 
وبحسب ما ذكر موقع "ألبوكيريك جورنال" المحلى الأمريكى، فإن الحاكمة التى شاركت فى أعمال قمة المناخ العام الماضى فى مدينة جلاسكو، ستشارك فى مناقشات عدة لجان فى مصر، بما فى ذلك فعاليات مع حاكم ولاية واشنطن جاى إنسيل ووزيرة الطاقة الأمريكية جينفر جرانهولم.
 
وخلال كوب 26 العام الماضى، تلقت جريشام إشادة من مبعوث بايدن للمناخ الذى قال إن قواعد انبعاثات الميثان التى تم اقتراحها من قبل وكالة حماية البيئة الفيدرالية استندت إلى قواعد مشابهة تم سنها فى نيومكسيكو، كما عملت إدارة جريشام على حماية 30% على الأقل من أراضى الولاية والمياه بها بحلول 2030.
 
إلا أن الحاكمة لا تزال تواجه توازنا فى ولايتها، والتى تجاوزت نورث داكوتا مؤخرا لتصبح ثانى أعلى ولاية فى إنتاج النفط.
 

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