جهات التحقيق تستجوب المتهمين بغسيل 7 ملايين جنيه من أعمال غير مشروعة

كتبت أمنية الموجي

تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهمين قاما بغسـل 7 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وكشفت التحريات الأمنية فى القضية، عن قيامهما بالإتجار فى العملات الأجنبية والنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 7 ملايين جنيه) تقريبًا.

كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة العملات الاجنبية بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد العملات الاجنبية، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامى الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزتهما على (2) هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهما تؤكد نشاطهم المشبوه، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق.