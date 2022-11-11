جامعة المنصورة الجديدة تشارك فى عدة فعاليات وأنشطة حول التغيرات المناخية

كتب محمد صبحى

نظمت جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمجموعة من الفعاليات والأنشطة العلمية والتثقيفية، تزامنًا مع استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ.

وحصلت كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة ، على جائزة المركز الأول في مسابقة "التغيرات المناخية" بشقيها التشكيلي والمعماري، والتي نظمتها وزارة الثقافة، حيث شاركت الكلية بمشروع معماري مُقدم من تصميم الدكتور وائل صديق أستاذ العمارة والتصميم البيئي وعميد هندسة جامعة المنصورة الجديدة، والمهندسة أسماء رضا مدرس مساعد ببرنامج الهندسة المعمارية بالجامعة، حيث اشتمل المشروع على "إعادة ترميم وإحياء قلعة عرابي بعزبة البرج"، حيث أنها تعُد من أهم الآثار التي خلفتها الحروب منذ 200 عام على الأقل والتي كان لها الأثر الكبير في حماية السواحل الشمالية المصرية، ومع مرور الزمن تأثرت جميع مباني القلعة بالتغيرات المناخية سواء بسبب الأمطار أو الرطوبة العالية نظرًا لموقعها الجغرافي في منطقة مُحاطة بالماء، مما تسبب في تأثر الهيكل الإنشائي مع الزمن.

ونظمت كلية الأعمال ندوة علمية بعنوان "الأثار السياسية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية بالتزامن مع "COP27"، وتناولت الندوة مناقشة ظاهرة التغيرات المناخية، التي تعُد أحد أهم القصايا العالمية، في ظل وجود تغيير كبير يهدد مستقبل الحياة على الكوكب، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وتنامي ظاهرة التصحر والجفاف وغيرها من التغيرات، كما تناولت الندوة عقد حوار مُتبادل مع الطلاب حول تنمية ثقافة البورصة العالمية لدى الشباب، والتحويل الرقمي السريع من ثّم الدخول إلى ثقافة وعالم البورصة العالمية، كما تم استعراض أهم العوائد الاقتصادية والبيئية والسياسية لقمة مؤتمر المناخ COP27، واستعراض الجهود الدولية والمصرية لمواجهة قضية التغيرات المناخية.

وحصلت جامعة المنصورة الجديدة على المركز السادس بجوائز هاكاثون الجامعات المصرية الذي أقيم بعنوان "التغيرات المناخية: "الإبداع للاستدامة"، حيث شارك د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الحفل الختامي للمسابقة التي شهدت تصعيد 21 جامعة للتصفيات النهائية، وشاركت جامعة المنصورة بمشروع بعنوان "سحابة صناعية مُتعددة الاغراض" وتكمن الفكرة في بناء سحابة فوق أحد المجاورات بمدينة المنصورة الجديدة للقيام بالعديد من المهام منها (تحلية المياه وتوليد الطاقة والتحكم في معامل رؤيه السماء في المساحات المفتوحة للتحكم في نسبه التعرض للشمس)، ومن الممكن أن تذهب هذه السحابة الي عدة مدن أو البحر والتحكم فيها عن طريق طائرات ذاتية (درون)، ويُمكن استخدامها فوق الأراضي الصحراوية للمشاركة في عملية الاستصلاح والزراعة.

وعقدت الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، ندوة تثقيفية بعنوان "مؤتمر المناخ COP27، والجهود المصرية لمواجهة التغيرات المناخية"، والتي تندرج ضمن محاور الخطة الإعلامية لرؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة.

كما قامت كليه الهندسة بجامعة المنصورة الجديدة بتنظيم ورشة عمل بعنوان "جامعة المنصورة الجديدة في عيون مهندسيها المعماريين"، حيث قام طلاب قسم الهندسة المعمارية بعمل تصميمات ولوحات فنية لحرم الجامعة، فضلا عن قيام طلاب السنة الإعدادية بعمل تشكيلات معمارية للكلمات الدالة على استضافة مصر لقمة COP27.