جامعة القناة تشارك بقمة تكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال بالإسكندرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص على دعم وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين للمساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني وتحقيق إستراتيجية مصر 2030، من خلال التوجه نحو ريادة الأعمال وتحويل الأفكار والإبداعات إلى شركات ناشئة في مختلف القطاعات وخاصاً بمجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات .

جاء ذلك تعقيباً على مشاركة فريق رواد أعمال مكتب الابداع التكنولوجى والتسويق بالجامعة بفعاليات النسخة الثامنه لقمه تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال Techne Summit 2022 والتى أقيمت بالإسكندرية خلال الفترة من5 وحتى8 نوفمبر الجاري بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وتابع "مندور" أن تكني ساميت هي منصة تضم جميع الجهات الداعمة لمجتمع ريادة الأعمال في مصر ،مشيراً إلى أن إقتصاد الدول الكبرى قائم على الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة، مشيراً إلى المسابقة هذا العام تركز على الإستدامة البيئية، تماشيا مع إستضافة مصر الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "COP27".

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تمتلك أفكار ومشروعات بحثية متميزة تساهم فى إيجاد حلول واقعية لأبرز القضايا التى تواجه المجتمع ،مشيداً بأهمية المشاركة بجميع الفعاليات المحلية والدولية التي تسلط الضوء على كيفية الإستثمار فى الشركات الناشئة وتحديد الفرص الواعدة فى القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين وصناديق الاستثمار.

كما أوضحت الدكتورة ماجده إبراهيم مدير مكاتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بالجامعة أن القمة ركزت على آليات توظيف التكنولوجيا فى التغلب على مشكلات أو تطوير منتج أو خدمة معينة عبر حلقات نقاش وورش عمل تتناول أجندة موضوعات منها الاستثمار في الشركات الناشئة، وتكنولوجيا الصحة، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الهندسة المعمارية والتصميم، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا التعليم؛ وتكنولوجيا الألعاب الإلكترونية، وتكنولوجيا التسويق والإعلام، ومجال تكنولوجيا ريادة الأعمال

وفي ما يخص الخطوات الفعلية المتخذة لتحويل الافكار لشركات ناشئة أوضحت الدكتورة افنان بركات مسؤل تسويق المشروعات الريادية بمكتب التايكو أن فريق رواد أعمال جامعة القناة قاموا بعرض أفكارهم على أهم حاضنات الأعمال في مصر مثل رواد النيل و MANUTECH و GESR وغيره، ورافق الفريق الدكتورة سالي مدرس بكلية الهندسة.