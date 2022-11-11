جابر بائع خضراوات وأسماك بقنا يحترف كتابة الموال وفن الواو.. صور

قنا - صابر سعيد

على مدار سنوات لا يعرف العم جابر سوى البحث عن الرزق وقول فن الواو، فوصل ما قاله وكتبه إلى الآلاف من شعر فن الواو الذى تميز وبرع فيه، ينادى على الزبائن بالشعر، ويداعب مرات أخرى زبائنه حيث يقول "الموز عندى بنقطة.. ودابت منى مفاصل.. تجيك يا نطع نقطة.. واقف ساعة تفاصل"، ومن كتابة الشعر إلى البيع للكسب والإنفاق على أسرته يذهب العم جابر العبد مبكرًا فى كل الصباح إلى شادر الخضراوات ويقوم بشراء الخضراوات والفاكهة لبيعها أمام منزله، كما يشترى الأسماك ويبيعها داخل قريته على مدار اليوم ليعود في نهايته بالرضا والقناعة.



ورغم أنه يعمل على مدار اليوم منذ الصباح حتى المساء إلا أنه لم ينسى موهبته وهوايته المفضلة وهي كتابة الشعر الذي تعلمه بالفطرة بعد الاستماع إلي شعراء في فن الواو، حيث يظل لمدة ساعتين يدون أشعاره وينشرها علي صفحته بموقع التواص الاجتماعي، والتى تلقى رواجًا ورود فعل واسعة من المتابعين المحبين لهذا الفن من الشعر، ورغم اعتماد فن الواو على السماع إلا أن العم جابر يدونه حتى يحتفظ به، ويتمنى أن تتاح له الفرصة لكتابة ديوان أو أكثر في شعر العامية والفصحى.



قال جابر العبد، من قرية الخطارة بقنا، إن بداية تعلمه للشعر كانت منذ سنوات تزيد عن 30 عاما، وذلك بعد كتابته لشعر الفصحى لحبه للغة العربية وعقب مشاركته مع نادى الأدب بمدينة نقادة نصحه أحد شعراء النادى المشاركين فى أمسية شعرية بالاتجاه إلى فن الواو وذلك لتمكنه من القول وتعبيره الدقيق عن حالته وما يقوم به ومن تلك اللحظة بدأ في كتابة فن الواو والقول.

وأوضح العم جابر أنه بعد فترة طويلة من العمل في مجال السياحة عاد إلى محافظته قنا واستقر فيها وعمل في أكثر من مجال منها بائعًا للخضراوات والفاكهة وبائعًا للأسماك أيضًا على مدار العمل، واستغل حبه للكتابة والشعر وبدأ فى إلقاء الموال والأشعار للزبائن، كما قام بتأليف شعرًا للخضراوات والفاكهة مثل الموز والتفاح والطماطم والعنب.



وأشار العم جابر إلى أنه يحرص على المشاركة في الندوات والأمسيات كلما تمت دعوته إلى ذلك من قبل المتخصصين ورغم ظروفه المادية البسيطة، إلا أنه يلبى تلك الدعوات للاستفادة من الشعراء، كما أنه يمتلك الموهبة في شعر الارتجال والرد على الشعراء في الجلسات الشعرية، لافتًا إلى أنه استطاع كتابة أكثر من 2000 مربع للموال وعدد من القصائد بالفصحى، وما زال مستمر في كتابة المربعات والبيع بالموال ومربع الواو.





الشاعر جابر



العم جابر بتوسط الخضراوات والفاكهة



العم جابر



جابر العبد



جابر شاعر بالفطرة



جابر يبيع الفاكهة بالموال



