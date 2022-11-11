توقعات بانخفاض متوسط سعر برنت ل 93 دولار الربع الرابع 2022

كتبت -مروة الغول

تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن متوسط سعر خام برنت سينخفض إلى 93 دولار/برميل في الربع الرابع من عام 2022، كما يتوقع أن ينخفض متوسط سعر خـام غـرب تكساس الأمريكي إلى 86 دولار/برميـل فـي الربع الرابع من عام 2022.

في حين تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن متوسط سعر النفط (خام برنت وخام دبي وخام غرب تكساس) سيبلغ نحو 98.2 دولار/برميل في عام 2022، قبل أن ينخفض إلى نحو 85.5 دولار/برميل في عام 2023 ،وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير،أن سوق النفط العالمية لا تزال تحيط بها حالة مرتفعة من عدم اليقين يصعب معها تحديد مستوى محدد قد تصله أسعار النفط، ولكن تتوقع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن تتجه أسعار النفط الخام نحو الانخفاض خلال الفترة المتبقية من عام 2022، على خلفية تنامي مخاوف حدوث ركود في الاقتصادي العالمي، وما يرتبط به من تراجع في الطلب على النفط الخام ومنتجاته، في ظل قيام البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المتزايد.

وتابع التقرير أنه من العوامل التي يتوقع أن تحد من الانخفاض المتوقع في الأسعار، الارتفاع الموسمي المعتاد الطلب على النفط لأغراض التدفئة خلال فصل الشتاء، وتنامي المخاطر بشأن نقص الإمدادات بالتزامن مع اتفاق وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى علـى فـرض سقف لأسعار صادرات النفط الروسية، وتعهد روسيا بالتوقف عن بيع النفط للدول التي ستطبق هذا الإجراء، فضلاً عن الحظر الأوروبي لواردات النفط الروسية المقرر أن يبدأ في أوائل شهر ديسمبر القادم. كما يتوقع أن يساهم حرص مجموعة دول أوبك على دعم استقرار وتوازن سوق النفط، ولا سيما قرارها الأخير بخفض مستوى إنتاجها النفطي بمقدار 2 مليون برميل/يوم بدءاً من نوفمبر 2022، في دعـم أسعار النفط الخام.