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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. حياة كريمة توفر شقة ومشروعا لمواطنة بالإسماعيلية

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 05:51 م
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. حياة كريمة توفر شقة ومشروعا لمواطنة بالإسماعيلية حياة كريمة
كتب محمد السيد

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أعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم للمواطنة أسماء أحمد، عقب مناشدتها اليوم، الجمعة، وقامت المؤسسة بتوفير شقة سكنية لها ولأولادها بمحافظة الإسماعيلية مع توفير مشروع اقتصادي لها وتوفير كافة احتياجات أسرتها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكانت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة قامت علي الفور بالتواصل مع المواطنة للاستعلام عن حالتها حيث تبين أنها متزوجة ولديها ثلاثة أبناء، وزوجها مريض يعاني من التليف الكبدي وغير قادر علي العمل

وهي من تعول الاسرة بالكامل.

ولم تقتصر دور المؤسسة علي توفير الوحدة السكنية فقط بل وتم اتخاذ اللازم لعمل مشروع لها تستطيع من خلاله ان تعول اسرتها وتوفر لهم الحياة الكريمة.

وتأتي هذه الاستجابة سعياً من المؤسسة لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجاً و استكمالاً للخطوات التنفيذية  للمبادرة، ومحاولة من المؤسسة لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً  والأولي بالرعاية.

وأعربت أسماء صاحبة الإستغاثه عن سعادتها البالغة باستجابة الرئيس السيسي لها وتحرك مؤسسة حياة كريمة بإتخاذ اللازم وتقديم الدعم الفوري لها ولأولادها 

يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين في وقت الأزمات في مختلف محافظات الجمهورية وتلبيةً لاحتياجاتهم، كما يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين.

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الرئيس السيسى

مؤسسة حياة كريمة

محافظة الإسماعيلية

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