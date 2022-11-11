تناول البيتزا المجمدة والسوسيس يعرضك لهذه الأخطار.. دراسة تكشف

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة السريعة والوجبات "الجاهزة للأكل" مثل: البيتزا المجمدة والسوسيس والدوناتس، يعرضك لخطر الموت المبكر، بحسب ما ذكر موقع usnews.

ووجد الباحثون في البرازيل أن استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة كان مسئولاً على الأرجح عن حوالي 57 ألف حالة وفاة مبكرة بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 69 عامًا في عام 2019 وفقًا للباحثين، فإن تقليل استهلاك هذه الأطعمة يمكن أن ينقذ الأرواح.

وقال الباحثون إن الأطعمة فائقة المعالجة ارتبطت منذ فترة طويلة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، لذلك أرادوا اتخاذ خطوة إلى الأمام ومعرفة كيف يمكن ربط الأطعمة بالوفاة المبكرة.

لمعرفة ذلك، قاموا بإجراء تقييم مقارن للمخاطر، أو محاكاة لتأثير عامل الخطر على الصحة، بناءً على نموذجهم وحساباتهم شكلت الأطعمة فائقة المعالجة 13٪ إلى 21٪ من إجمالي مدخول الطاقة لدى البالغين البرازيليين.

ما هو الطعام شديد المعالجة؟ في عام 2019 ، توفي أكثر من 500 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 30 و 69 عامًا. كان استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة مسؤولاً عن حوالي 57000 حالة وفاة مبكرة بين تلك المجموعة ، أو 10.5٪. إن الأغذية المعالجة فائقة التصنيع، "جاهزة للأكل"، وغالبًا ما تحتوي على القليل جدًا من المكونات الطازجة وتحتوي على الكثير من النشويات والبروتينات المصنعة والمضافات الغذائية.

استخدم الباحثون بيانات استهلاك الغذاء الوطنية في البرازيل من 2017 إلى 2018 ، بالإضافة إلى البيانات الديموغرافية والوفيات من عام 2019، نظر الفريق أيضًا في البيانات والمخاطر الصحية من دراسات أخرى لتقدير عدد الوفيات التي تُعزى إلى تناول الأطعمة المصنعة بإفراط، إذا قلل الناس من استهلاكهم للأغذية المصنعة بشكل فائق، فيمكن منع حدوث ما بين 5900 و 29300 حالة وفاة.