شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية تموين شمال سيناء توافر السلع والمواد الغذائية وتشديد الرقابة على الأسواق.

وقالت أماني رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، انه يتم متابعة توفر كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة في مختلف المحال التجارية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أضافت أنه يتم تنفيذ حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين للمرور على المخابز والأسواق ومحطات الوقود، للاطمئنان علي توافر السلع والمواد الغذائية وانتظام العمل في المخابز.

وأكدت مدير تموين شمال سيناء على توافر أرصدة المواد البترولية بمحطات تموين السيارات، بجانب توافر السلع و اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة في مختلف الأسواق.





