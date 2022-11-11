تقرير إيجابى حول المؤشرات الأمنية فى لبنان

كشفت المؤسسة الدولية للمعلومات اللبنانية في نشرتها الشهرية عن تحسن المؤشرات الأمنية في لبنان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

وقال تقرير المؤسسة إن المؤشرات الأمنية تحسنت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، فقد تراجعت سرقة السيارات بنسبة 20.8%، والسرقة عموما بنسبة 15.4%.

وذكر أنه عند المقارنة بين شهري سبتمبر - أكتوبر 2022، فقد سجلت هذه المؤشرات ارتفاعا في جرائم السرقة بنسبة 23.8%، بينما تراجع عدد القتلى بنسبة 38%.

كما تم نشر جدول يبين المؤشرات الأمنية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر 2021، وخلال شهري سبتمبر - أكتوبر 2022.