تفاصيل ميلاد هلال جمادى الأول وموعد أول أيامه فلكيا

كتب محمود راغب

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر جمادى الأول لعام 1444 هجريا، لافتا إلى أن أول أيام الشهر فلكيا سيكون يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، وطوله 30 يوما.

ويولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الدقيقة 58 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس 30 من ربيع الآخر1444هـ الموافق 2022/11/24م (اليوم التالي للرؤية).

وفى يوم الرؤية يوم الأربعاء 29 من ربيع الآخر 1444هـ الموافق 2022/11/23م، يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر(فى طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ26 دقيقة في كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بن (25- 27 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (18- 35 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الخميس 2022/11/24 م هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1444هـ، وتكون غرة شهر جمادى الأولى 1444هـ فلكياً يوم الجمعة 2022/11/25م.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".