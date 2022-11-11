تفاصيل الترويج للسياحة المصرية ببورصة لندن الدولية

كتب محمد أسعد

اختتمت أول أمس، فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2022 (World Travel Market) والتي انطلقت خلال الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والوفد المرافق له.

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن المشاركة المصرية في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2022 هذا العام كانت متميزة حيث شارك في المعرض 47 شركة سياحية وفندق مصري بالإضافة إلى شركة مصر للطيران بالجناح المصري الذي بلغت مساحته 630 متر مربع.

وأضاف أن المشاركة المصرية تضمنت عقد اجتماعات مكثفة مع كبرى منظمي الرحلات العالميين و شركات السياحة البريطانية وعدد من كبرى شركات الطيران الدولية التي تستهدف المقصد السياحي المصري، كما تم عقد عدة لقاءات إعلامية مع العديد من ممثلي وسائل الإعلام الدولية والبريطانية العامة والمتخصصة في مجال السياحة، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات المصاحبة للبورصة من ندوات وورش عمل، ومشاركة الوزير كمتحدث في القمة الوزارية التي نظمتها منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع المجلس الدولي للسياحة والسفر وبورصة لندن الدولية للسياحة عن " إعادة التفكير و النظر في السياحة".

كما شارك وزير السياحة، في مؤتمر السياحة والاستثمار الدولي ITIC، إلى جانب قيام الوزير بعقد مؤتمر صحفي حضره أكثر من 50 صحفياً وإعلامياً من ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الانباء والصحف البريطانية والدولية، فضلا عن اللقاءات مع العديد من كبار المسئولين السياحيين في المملكة المتحدة والعديد من دول الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الاجتماعات مع شركاء المهنة البريطانيين تناولت إطلاع السوق البريطاني بالمستجدات التي يشهدها قطاع السياحة المصري ومستهدفات الدولة المصرية لتنمية هذا القطاع والإجراءات التي اتخذتها مصر لدفع الحركة السياحية الوافدة اليها.

وتعد بورصة لندن الدولية للسياحةWorld Travel Market من أهم المعارض السياحية الدولية حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحي حول العالم وكبـرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كان قد افتتح الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة وشارك في الافتتاح السفير شريف كامل سفير مصر في لندن، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.