تعرف على حركة السفن البحرية بموانئ البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول خلالها 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 738 شاحنة و53 سيارة.



وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 324 شاحنة و18 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 412 شاحنة و 35 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين دليلة والحرية 2 بينما تغادر السفينة بوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس و غادرت السفينتين دليلة والحرية 2.



كما يشهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة وسينا وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانئها المختلفة.