تعرف على.. أهم المحركات الرئيسية لنمو الإمدادات النفطية العالمية 2022

كتبت -مروة الغول

تشير أحدث توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى ارتفاع إجمالي الإمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارجها خلال الربع الرابع من عام 2022 بنحو 1 مليون ب/ي مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 66.8 مليون برميل يوميا وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أنه بشكل عام، يتوقع ارتفاع متوسط تلك الإمدادات خلال عام 2022 بنحو 1.9 مليون ب/ي، أي بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 65.6 مليون برميل/يوم، وهو مستوى أقل من التوقعات السابقة، حيث تم خفض النمو المتوقع لإنتاج الدول الأوروبية ( لا سيما النرويج والدول الأسيوية (باستثناء الصين والهنـد) ودول أوراسيا (مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بانتاج روسيا النفطي).

وتابع التقرير، ستكون المحركات الرئيسية لنمو الإمدادات النفطية العالمية في عام 2022 هـي كـل مـن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين وغيانا والبرازيل.

ومن جانب آخر، تشير أحدث تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكـي فـي المناطق السبع الرئيسية (Haynesville ،Eagle Ford Bakken،Anadarkos Appalachia ،Permian ،Niobrara) في شهر أكتوبر 2022 ليصل إلى حوالي 9 مليون ب/ي، ويتوقع أن يواصل ارتفاعـه فـي شهر نوفمبر ليصل إلى 9.104 مليون ب/ي، وهو أعلى مستوى مسجل له منذ شهر مارس 2020.